國內投信看準特別股混搭其他資產優勢，創造「變種」特別股基金熱潮再起。法人指出，由於傳統特別股基金式微，新一代「變種」特別股基金，皆主打「特別收益」或「可增益資產」策略，透過特別股搭配其他收益資產，追求投組收益水準再升級。

根據Lipper統計，國內投信發行8檔特別股基金中，2020年以來績效表現最好的新光全球特別股收益基金，與其他特別股基金績效最大差異，來自該基金強調特別股策略，即是「特別股+可增益資產」。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫表示，現階段全球市場進入極度寬鬆，具「可增益資產」的特別股基金，獲利來源較傳統特別股基金多元，在市場遇亂流時，可增益資產又具抗跌特性，可發揮整體投組下檔保護，長期來看，「特別股+可增益資產」策略，將有助於基金長期降低波動，達到「追漲抗跌」的效益。

以特別股指數來看，7月以來表現不錯，漲幅達3.4％，優於新興市場債的3.2％，亦優於美國長天期公債（2.5％），美國複合債（1％），僅落後美國高收債（4.1％），陳晞倫認為，從7月中開始，美國銀行股陸續公布財報，第2季仍因為提列大幅壞帳準備金，導致金融股獲利衰退，但市場普遍認為，儘管第二季是銀行業表現最差的一季，但股利仍可正常支付，使得原先市場對於特別股可能延後或暫停配息的擔憂出現緩解，使特別股明顯在銀行公布財報後，再跌深反彈漲幅。相較特別股表現，同期間股市的漲幅大多在5至7％，顯示低利環境下，資金仍對股票較為青睞，7月以來表現最佳的是中國股市，但波動也相當劇烈，滬深股市的漲幅高達13.9％。公布獲利佳的科技股仍表現優異，那斯達克的成分股仍持續創下新高股價，以同期間效率相比較，股市仍持續的表現優於債市，因此具備股權特性的固定收益商品，仍相對表現較佳。

陳晞倫預估，短線來看，特別股基金若僅單純部署特別股資產，仍有表現空間，但以風險溢酬角度切入，卻失去未來其他更具潛力資產上漲的機會成本，陳晞倫建議，具可增益資產的特別股+基金，既掌握不錯的特別股固定收益外，可增益資產若投資得宜，更可創造多重收入來源，潛在報酬具可預期性，亦可達到整體投組的股債平衡效果。

尤其是今年美國進入總統大選年度，選前美股波動將明顯加大，投資人如果擔心近期美股高檔震盪時持有純股票，不妨可考慮投資具「可增益資產」的特別股+基金，既能降低美股波動風險，又可兼顧美國科技股上漲潛力。

(工商 )