基亞（3176）子公司台灣德必碁開發新冠病毒檢測再報捷，繼取得歐盟CE認證和美國緊急使用授權（EUA）後，24日再獲衛福部TFDA核准專案製造，預期將有助於該產品行銷國內和海外市場。

基亞表示，德必碁已積極布建產能，初期每月至少供應100萬劑。

新冠病毒檢測開發持續續報佳音的德必碁，是在24日獲TFDA核准其新冠病毒核酸檢驗組專案製造，該產品主要是用於定性檢測口咽拭子中新冠肺炎病毒，核准期間自今年7/24起至2021年12月31日止。

德必碁是台灣首家取得美國EUA核准的，新冠肺炎病毒核 酸檢測試劑公司，目前產能每個月至少可供應1百萬劑。權衡檢測市場的競爭狀況，德必碁目標是提供取得認證 的高品質試劑，期待除了爭取開發中國家訂單外，也結合各國夥伴努力爭取歐美日等訂單。

為了能快速進入市場，德必碁已積極和基亞進行資源整合，由德必碁負責研發、製造，基亞主導法規認證、市場宣傳和銷售。

(工商 )