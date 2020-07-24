寶成集團子公司、在港股上市的寶勝國際24日發布盈警，預期截至2020年6月底止中期未經審核綜合溢利淨額約人民幣（下同）1,700萬元，較上年同期大幅減少超過90％。

該公司表示，新型冠狀病毒疫情爆發及中國政府實施多項嚴格管制措施，第一季綜合虧損淨額約1.67億元。

之後由於疫情緩和及中國政府實施的多項嚴格管制措施解除，故第二季綜合營業收入67.93億元，快速回復至與上年度第二季相同水平。然而，為刺激及恢復顧客需求，公司開展更多推廣活動，導致毛利率受壓。

(工商 )