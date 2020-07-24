寶成子公司寶勝國際料中期盈利跌逾90％ 19:212020/07/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶成集團子公司、在港股上市的寶勝國際24日發布盈警，預期截至2020年6月底止中期未經審核綜合溢利淨額約人民幣（下同）1,700萬元，較上年同期大幅減少超過90％。 該公司表示，新型冠狀病毒疫情爆發及中國政府實施多項嚴格管制措施，第一季綜合虧損淨額約1.67億元。 之後由於疫情緩和及中國政府實施的多項嚴格管制措施解除，故第二季綜合營業收入67.93億元，快速回復至與上年度第二季相同水平。然而，為刺激及恢復顧客需求，公司開展更多推廣活動，導致毛利率受壓。 (工商 ) #寶成 #綜合 #寶勝國際 #淨額 #中國政府 也許您會感興趣 財經熱門新聞 慘爆！美晶片廠跪了 7奈米求救台積電？ - 財經 內部人倒貨訊號曝光！專家點名這幾檔要散戶注意 - 財經 400快了…下一步？專家爆台積電「恐怖天花板」 - 財經 封禁華為報應很快！侵犯隱私 美國遭歐盟列「實體清單」 - 財經 陸美外交戰開打！中芯國際狂崩近9％ 陸股又遭慘殺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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