修杰楷24日出席保養品活動，距離上次公開活動已4個月，聊到老婆賈靜雯近期在新戲《媽！別鬧了》首度當製作人並主演，修杰楷則負責在家顧女兒咘咘和Bo妞，被問到老婆怎沒找他拍戲？修杰楷幽默說：「可能我太貴了，如果找我拍戲我會很開心喔，可以打8折」。

賈靜雯為新戲剪短髮染深色、還戴上大框眼鏡，被問到老婆新造型和過去不太一樣？修杰楷默默地說「其實平常造型，也是這樣」，後來趕緊打住「不好說，不能破壞她形象」，趕緊嘴甜讚老婆短髮造型好看，也很適合角色的狀態，而夫妻倆過去未曾合作同部戲，修杰楷期待未來有機會可以合作，笑說：「她應該看得出來我很有空，我去打聽一下哪些角色還沒定」。

近期修杰楷奶爸當好當滿，自稱是「老修司機」、「阿修師」、「修爸爸」，每天接送女兒們上下學、煮飯、安撫陪睡覺、騎機車帶女兒兜風，聊到最近到戶外游泳，咘咘和Bo妞紛紛曬黑，Bo妞晉級變「黑妞」，讓修杰楷直呼超可愛。不過有回經過老婆同意，晚上本來和哥們約聚會，要出門時「咘咘就崩潰，不准我出去，或要我帶她一起去」，最後沒辦法只好留在家中，他笑說「所以靜雯去拍戲可以很放心，因為有人（咘咘）盯我」。

受疫情影響，修杰楷坦言不少工作延後，但他珍惜地說「陪伴女兒時間，我比一般父親多」，認為現在還能在外自由走動、帶小孩出門已經很幸福，理解整體大環境很辛苦，希望共體時艱，撐過疫情。下半年也陸續談其他計劃，也有考慮開設Youtube頻道。

修杰楷24日出席活動分享近況。（La Prairie萊珀妮提供）

修杰楷24日出席活動。（La Prairie萊珀妮提供）

(中時 )