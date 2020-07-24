國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁涉論文抄襲風波，藍軍粉專今天揭露一連串綠營人士的論文疑點反制。同時擁有台大、北大、日本九州大學等中日名校學位的學霸立委陳玉珍對此表示，在職專班學生以職場表現取勝，可檢討是否有撰寫學術論文的必要性。

陳玉珍指出，因為國內社會有「萬般皆下品，唯有讀書高」的想法，導致很多政治人物要「洗學歷」，不分藍綠皆有這種狀況，在李眉蓁事件後，她贊成全面普查政治人物的論文，給予大家警惕。

陳玉珍說，在職專班學生以職場表現取勝，可檢討是否有撰寫學術論文的必要性，此外，國內少子化問題延燒，造成高教產業經營困難，因而需要招生比較高學費的在職學生，使其在學術研究過程中疏忽學術倫理，這是政界與學界長期以來的歷史共業、共犯結構，可說是「魚幫水、水幫魚」。

陳玉珍認為，追根究柢教育部需要檢討高教產業的未來方向，建議開放更多外國人、陸生來台念書，為高教產業挹注經費。

(中時 )