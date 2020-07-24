「颶風從北而來—賀斌老師口述歷史」一書今日發表。(南女校友會提供／曹婷婷台南傳真)

一生叱吒體壇風雲，創立中華民國十字弓協會的賀斌，台南女中校友會耗時年餘訪談，為她寫下「颶風從北而來—賀斌老師口述歷史」一書，今日發表，書中描繪其傳奇人生之外，也收錄許多珍貴歷史照片，見證大時代女性縮影。

賀斌祖先來自蒙古喀喇沁右翼旗王族，家族曾是中國河北省8大家族之一，賀斌夫婿為張琛將軍，是國父革命軍廣東軍系大將。她經歷過大陸戰亂年代，從香港遷居到台灣，當年政府曾要給于專門委員、校長職務，她都不愛，只求背負「體育教育興國」理念，當個體育老師，豪邁自信又熱情的身影讓學生們記憶深刻。

「颶風從北而來—賀斌老師口述歷史」由南女校友楊淑芬、吳懷寧共同撰寫，兩人從2018年起，每星期去賀斌家裡紀錄、訪談，從出生到終老完整陳述，二人表示，賀斌老師雖已9旬卻仍精神旺盛，滔滔不絕講述生命記憶，分享生活趣事，愛打麻將的她，也常拿麻將牌在桌上編排大會舞隊形。

令人遺憾的是，賀斌老師已於2019年過世，來不及看到新書出版，她們在發表會上分享心得，回述校園生活與採訪點滴，一度哽咽難語。

楊淑芬表示，賀斌不僅是南女人的老師，她曾6度代表台灣參加世界體育會議，發表過5篇論文，以一位中學老師在世界會議發聲，她是開創者先行者，後來還全心投入十字弓運動，創造「東方魔鬼兵團」，揚名國際。台南原市立體育館（即今南美館位址），賀斌也是催生者之一。

賀斌曾任教於台中師專、台南師專、台中二中、彰化女中、台南女中，在台南女中任教33年最久，影響南女校風，此外，她也推動籃球、排球、射箭、大會舞、小會舞，她的性格和努力，鼓勵女孩子勇於表達自己、表現自己。

(中時 )