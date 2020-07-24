〈金門產業創新創業競賽〉獎品，也在高粱酒瓶身搞小創意。（李金生攝）

〈金門產業創新創業競賽〉共產生金、銀、銅獎和2名佳作獎得主。（李金生攝）

楊鎮浯縣長帶領大家為青年朋友的創意喝采加油!（李金生攝）

金門不必永遠是戰地！但可以是年輕人發揮創意，用想像力追逐榮耀的地方。由縣府主導的〈金門產業創新創業競賽〉今（24）日落幕，「go-to Guide 幫導盲」以智慧視障墨鏡結合觀光年會脫穎而出，拿下金獎最高榮譽。

前3名優勝得主是金獎：「go-to Guide 幫導盲」、銀獎：「北山不能亡」、銅獎：「安心上路．有跡可尋」。另有佳作獎2名。

楊鎮浯縣長強調，青年朋友的創意、智慧是帶領社會往前大躍進的輪子，期待在大家的腦力激盪下，為金門的地方產業轉型與升級注入新活力，帶來嶄新的面貌和未來。

這項由縣府建設處主導，金門三創服務平台與戰國策合作舉辦的競賽，以金門的觀光、長照、伴手禮產業進行創意角逐，共吸引24組來自台灣、金門的創意和設計高手，經過初、決賽後產生優勝得主。

「go-to Guide 幫導盲」以開發智慧墨鏡守護視障者安全，結合視障年會在金門舉辦，將高齡化的照護產業與地方觀光連接在一起的構想，獲得評審團的一致肯定，一舉拿下最高榮譽。

「北山不能亡」則以用嗅覺感受金門的發想，運用高粱採收後的高粱穗和釀酒後的酒糟等副產物，製成可再利用的「高粱紙」，洋溢濃郁鄉土情和地方產業特色，獲得銀獎的肯定。

「安心上路．有跡可循」則是運用科技守護失智者的安全，凸顯金門65歲以上人口占比逾13％，「高齡社會」帶來的長照問題，兼具社會性與生活性的構想，也進入前3排行榜。

縣府建設處強調，科技始終來自於人性，未來將持續提供年輕人發揮創意的平台，用創新、創意包裝金門產業和豐富人文內涵，為提高整體競爭力加油打氣。

(中時 )