19日於台中市政府廣場舉辦的3X3.EXE國際聯盟的台中站北區賽事，剛好遇上台灣第1次聯盟賽能在FIBA3X3的YT進行全球直播，新北Footer球員兼聯盟賽執行長吳岱豪接獲隊友林瑞堃的助攻後爆扣籃框，還把籃板都灌破了，也迫使主辦單位為了安全考量，只能把此回合賽事保留。

沒想到FIBA3X3竟在官方IG限時動態當中，分享吳岱豪的這記驚天一扣影片，讓全世界3X3球迷都看到台灣的3x3聯盟實力不容小覷，也讓吳岱豪成為台灣史上首位登上FIBA3X3官方IG的台灣球員，只能說身為聯盟賽執行長的吳岱豪，確確實實幫助這個聯盟賽做出最棒的宣傳效果。

3X3.EXE本周末的25日賽事，將會首次前往高雄大魯閣草衙道購物中心的wesports球場進行，目前北區積分最高球隊是台北2派克的180分，南區積分最高球隊則是台中夢想家青年隊的200分，接下來排名是否出現變化，歡迎球迷前往高雄比賽現場替球員熱血加油。

(中時 )