大陸外交部今(24)日發出公告指出，已通知美國駐華使館，陸方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並要求該總領事館停止一切業務和活動。而大陸官媒《央視》也從中午開始，對領事館進行現場直播，到了下午，該直播已經吸引超過2000萬人觀看，並引起大陸網友熱議。
央視從中午開始，就在美國駐成都總領事館外架起攝影機，並從不同角度進行現場直播。綜合媒體報導，截至下午3時直播已經吸引了超過2000萬人觀看，且人數似乎還在增加。而央視除透過APP直播，也把畫面放上微博。
截至晚間7時，該直播在微博上有300多萬人按讚，40多萬則留言，並被轉發了11萬次，以120餘萬次搜索登上微博熱搜排行榜，同時相關新聞與文章還被閱讀超過10億次仍為為播上熱議話題。
大陸網友們還留言央視的微博回應，「有5G就是任性，啥都直播」、「幹的漂亮 比內容極度舒適」、「我看到有說整成火鍋店的哈哈哈」「直播關閉也太狠了吧哈哈哈哈哈哈哈哈不過幹得漂亮」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。