央視直播美駐成都總領事館現況，並將畫面轉發至微博。(取自微博)

大陸外交部今(24)日發出公告指出，已通知美國駐華使館，陸方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並要求該總領事館停止一切業務和活動。而大陸官媒《央視》也從中午開始，對領事館進行現場直播，到了下午，該直播已經吸引超過2000萬人觀看，並引起大陸網友熱議。

央視從中午開始，就在美國駐成都總領事館外架起攝影機，並從不同角度進行現場直播。綜合媒體報導，截至下午3時直播已經吸引了超過2000萬人觀看，且人數似乎還在增加。而央視除透過APP直播，也把畫面放上微博。

截至晚間7時，該直播在微博上有300多萬人按讚，40多萬則留言，並被轉發了11萬次，以120餘萬次搜索登上微博熱搜排行榜，同時相關新聞與文章還被閱讀超過10億次仍為為播上熱議話題。

大陸網友們還留言央視的微博回應，「有5G就是任性，啥都直播」、「幹的漂亮 比內容極度舒適」、「我看到有說整成火鍋店的哈哈哈」「直播關閉也太狠了吧哈哈哈哈哈哈哈哈不過幹得漂亮」。

(中時新聞網)