受美股反轉下跌影響，台股收黑重挫109點，富蘭克林華美投信認為，短線仍不乏有利多支撐，儘管面臨8月的半年財報，與7月營收公布震盪期，但資金行情加上對消費性電子股下半年5G新產品的期待，建議可尋找低基期或股價落後補漲的產業，並留意不確定性風險。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股受國際盤面消息變化帶動，加上近期有8月財報公布的消息面干擾，指數高檔震盪，但加權指數欲跌不易，因市場對5G手機、消費性電子股的期待仍推升股價表現。台灣不乏5G網通與手機概念股，相關設備、電子零組件、晶片供應商等訂單仍存在，建議挑選與上半年相對落後補漲的產業。

受新冠疫情影響，歐美經濟重創第二季表現不佳，但對台灣產業來說，卻相對受惠。周書玄指出，由科技與醫療類股看來，被遞延的5G新手機雖推遲上市，但包括基地台設備、電源供應器、晶片與伺服器等零組件需求，台灣廠商的技術可與世界大廠產品接軌，訂單自然漸移轉至台灣。醫療股因全球新冠疫情造成各國持續囤積防疫物資，如防護衣、口罩、醫療設備與器材等需求不減，預估下半年訂單仍將延續。

資金面來看，周書玄分析，因全球政府救經濟、擴大貨幣寬鬆，加上美國擴大QE搶救經濟表現，資金行情仍將持續，追逐有成長性與收益性的投資機會，台股高殖利率不輸國外。儘管目前本益比來到20倍左右，股價淨值比也來到1.93倍高點，但往後看展望，應該試著移除用本益比角度來衡量股市價值，目前投資趨勢仍朝新科技和新生活趨勢等大方向。

展望後市，周書玄認為，儘管短線市場受8月財報公布影響，產生震盪整理，但台股多頭走勢結構尚未改變，短線上需留意國際政治不確定性風險。加上籌碼面多空拉鋸，操作上可留意指數高檔風險，盡量挑選低基期、或股價落後補漲者，具復甦表現空間。

富蘭克林華美投信強調，目前全球近乎零的超低利率環境，資金追求較高收益趨勢下，台股仍相對具吸引力。儘管部分類股漲多，如科技與醫療產業近期出現修正，但資金行情輪動下，非必需性消費類、資產類與部分傳產類股等，有機會接棒的演出。建議採選股不選市，或利用台股基金，以定期（不）定額方式，參與中長線行情。

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