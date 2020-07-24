總統蔡英文振興經濟之旅今（24）日來到嘉義縣，她走訪鄒族市集和特色伴手禮商店，用振興券和現金買特產和「農會福袋」；幫逐鹿部落鹿園第一隻出生的小鹿命名「Q弟」、在酪梨園採酪梨。

蔡總統也當場手沖了一壺阿里山高山咖啡，細細品嘗。她說：「我天天自己泡咖啡，阿里山的咖啡很香醇，很好喝，歡迎大家多多來阿里山買咖啡！」

小英總統走訪嘉義縣，以實際行動鼓勵民眾多消費，刺激國內經濟，24日中午先在仁義潭湖岸，由縣長翁章梁款待「嘉義農村菜」；隨後小英由縣長翁章梁等人陪同，分別到牛埔愛情大草原和逐鹿部落逛市集，買東西，也到主祀濟公活佛的觸口龍隱寺參拜，最後到竹崎鄉果樹產銷班採酪梨、買各級農會推出的「農會福袋」。

小英逛農特產品市集時，翁章梁和業者一旁解說。翁章說很多都是二代回家經營，在品牌和行銷都有不錯的成績，小英跟著問店家「你是第幾代？」青農回答有二代，也有人說第三代，可以說是百年老店了。

逐鹿部落為88風災鄒族受災戶永久屋居住地，因緊臨阿里山公路，在政府輔導下，以逐鹿部落名氣吸引買氣，琳琅滿目的木雕、皮雕和農特產品，小英細看讚賞不已。

翁章梁還花了3,900元買了大中小3隻來吉部落的山豬木雕，小英幫鄒族朋友在山豬上簽名，還說：「我要挑有戴帽子的。」

小英還幫園區第一隻復育、才生下來7天的梅花鹿仔取名為「Q弟」。她說，「Q」是嘉義人身分證字號開頭英文字母，因為小鹿是公的，萌樣好可愛，所以叫「Q弟」。

多次在國內外精品咖啡大賽奪金的阿里山咖啡農方政倫也現場指導小英手沖咖啡，工序一道又一道，蔡英文喝著自己親手沖泡的咖啡，很是滿意。媒體問說自己泡的咖非好喝？還是阿里山咖啡好喝？小英說：「當然是阿里山咖啡好喝」。

最後一站，蔡英文來到竹崎鄉果樹產銷班，目前正值酪梨產期，蔡英文當起一日酪農，親自採下酪梨。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜向小英介紹由各鄉鎮市農會推出的「農會福袋」，小英二話不說，當場掏腰包買了一份。

嘉義縣是農業和觀光大縣，蔡英文向國人推廣以「農遊券」購買農會產品，以實際行動支持在地農業及觀光。小英嘉義之行花了500元三倍券和70元現金買旺萊山鳳梨酥禮盒，用1,000元現金和200元三倍券買阿里山咖啡，花了500元三倍券和1,000元現金購買農會福袋。

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