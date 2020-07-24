國際金價逼近近九年高點，因美元指數進一步走弱，緣於美國為抵禦新冠疫情對經濟的衝擊而推出的大規模刺激政策，導致通膨預期抬頭。此外，緊張的地緣局勢也促使投資者尋求黃金避險。

金價本周累計上漲近4.3%，前一日報價是自2011年9月9日以來新高的1898.34美元/盎司，有望創下3月27日當周以來最大單周漲幅；美指刷新2018年9月27日以來低位至94.569。

DailyFx外匯策略師Ilya Spivak表示：「金價經歷了堪稱爆炸性的一周，基本邏輯與歐盟引入新的財政刺激措施有關，也包括美國潛在的進一步財政刺激措施。確認眼下幾乎沒人預計全球主要經濟體會加息，通膨預期有望抬頭。」

調查顯示，美國經濟前景在過去一個月愈發暗淡，一些州因新冠病例激增而重新採取封鎖措施。分析師警告稱，目前就業復甦在年底前出現逆轉的風險很高。

隨著美國一些州對經濟活動重新實施限制，特別是收緊對酒吧和餐館開業的規定，上周又有140萬人初請失業金。人數高於前一周，這是自3月全美進入緊急狀態以來的第一次。

黃金往往受益於各國廣泛的刺激措施，因為它被認為是對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。但實物銷售低迷，可能迫使經銷商提供大幅折扣，牽制金價走高。

美國總統川普週四（7月23日）表示，由於佛羅里達州新冠肺炎病例激增，他在8月將不會在該州舉行共和黨提名大會。他還稱，目前處於新冠疫情重災區的州可能需要將重新開學的時間延遲幾個星期，但其他地方必須推動學生在秋季集體返校。

Phillip Futures的分析師在報告中稱：「儘管看漲，黃金仍存在下行風險。印度等主要實物黃金零售市場的價格均高於每盎司1800美元，珠寶需求依然疲軟，黃金必須滿足投資需求才能推動價格上漲。」

(中時新聞網)