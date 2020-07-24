來自美國的奧利維亞·卡波(Olivia Culpo)，擁有精緻又甜美的外表與170cm的高挑身材，在網路上狂吸超過400萬人追蹤。近日，她為拍攝雜誌封面大方脫掉外衣，而幕後的攝影師也跟著曝光，吸引網友熱烈討論。

擁有超辣魔鬼身材的Olivia，自2011年開始參加選美比賽後便陸續獲得「羅德島州小姐」、「美國小姐」及「環球小姐」第一名的后冠，也因此順利進入時尚界成為知名模特兒及網紅，成為各大品牌合作的對象之一。

在 Instagram 查看這則貼文 Olivia Culpo（@oliviaculpo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 15 日 下午 3:21 張貼

這兩日她再度登上時尚雜誌與其他超模一同拍攝夏季寫真封面，並在IG上公開美照及側拍，照片中她不僅換上多套火辣的比基尼，還大方「上空」秀出飽滿雙峰及結實好身材，令網友看得臉紅心跳。

在 Instagram 查看這則貼文 Olivia Culpo（@oliviaculpo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 21 日 下午 4:36 張貼

另外她也公開了幕後攝影師，原來這一系列美照皆來自台灣的國際級時尚攝影師蔡宇（Yu Tsai），過去他曾為不少好萊塢明星拍攝時尚雜誌，也曾在超模選秀節目《超級名模生死鬥》中擔任評審並推出個人實境節目，知名度不容小覷，也意外成為台灣之光。

在 Instagram 查看這則貼文 YuTsai Host / Photographer（@yutsai88）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 13 日 下午 9:51 張貼

(時尚)