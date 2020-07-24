駐香港日本總領事館及日本貿易振興機構香港事務所等7月針對香港的日系企業進行一項有關大陸制定香港國安法之影響的問卷調查，結果有81.4%的企業表示擔憂。日本外務省擬向大陸政府提出召會，盼國安法對日商的活動勿造成阻礙。

調查結果指出，48‧7％的企業表示「擔憂」，有32‧7％表示「大大擔憂」，回答「不太擔心」和「完全不擔心」的僅占13‧7％。

擔憂的理由（可複数回答）最多的是「擔心資訊受限」占70‧5％，其次是「擔心香港喪失『法治』『司法獨立』」占62‧4％；「會招致美國的制裁措施及美中關係惡化」占61‧5％；「擔心國際金融中心的地位生變」占59‧5％。還有人擔心「國安法的運用標準不明確」、「人才外流出，恐難以確保優秀人才」等。

面對香港國安法、新冠肺炎疫情擴大以及美中關係惡化等現狀，未來對香港據點的打算如何？回答考慮「縮小規模」的占9‧6％、「重新評估統籌據點功能」占3‧6％、「撤退」占1‧3％。「今後可能考慮以上措施」占22‧2％。也有35‧1％的企業表示「不會改變」。

考慮遷移香港據點的企業則考慮移至大陸本土、新加坡等東南亞國家，或遷回日本。這項調査是在7月2至8日，針對香港的貿易公司、金融、運輸業等598家日系企業所做的，共有304家回答。

(中時新聞網)