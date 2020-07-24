副總統賴清德24日到訪南投縣仁愛鄉法治國小，嘉勉在TOTO盃全國少棒錦標賽及WBSC-U12壘球台灣選拔賽中，獲全國冠軍的法治棒壘球隊，賴當天也與球隊互動，並傾聽校方聲音，未來將會與有關單位，共同協助解決運動場問題，給學童安全的運動環境。

24日副總統賴清德，在行政院中辦蔡培慧等人陪同下到法治國小走訪，法界國小位於南投仁愛鄉武界部落，居民均為原住民布農族群，目前學校有112位學生，該校少棒隊成立於2006年，經過10餘年的努力，近期逐漸展露頭角，棒球賽事屢創佳績。

賴清德表示，該校少棒隊草創時期是用木棍、報紙球練習，數10年的努力下，和校長周詠菡的帶領下，在今年更以全勝戰績獲得TOTO少棒錦標賽及WBSC-U12壘球台灣選拔賽，獲全國冠軍，笑稱自己任內台南市長時，也希望台南市可以得冠軍，在山區匱乏的體育資源下，屢創佳績感到佩服。

校長周詠菡指出，棒球場的窟窿雨天就會積水，操場紅土在學生一邊跑步並揚起沙塵，盼中央能夠給予協助，賴也回應，未來會與行政院中辦及有關單位共同協助解決，給學童一個安全的運動環境。

原定今年8月要代表台灣到美國參加小馬聯盟世界賽，但因疫情關係喊卡，賴也慰勉隊員們，在這段時間能養精蓄銳，未來繼續締造熱血的棒壘球傳奇，驚艷眾人。

(中時 )