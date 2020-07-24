台南市多元人力資源發展協會舉行新二代暑期活動，學員們到麻豆台灣鯛漁場下池撈魚，並現場學習烹飪自己的午餐，新住民媽媽賴雅姿（左三）也在旁協助。（台南市多元人力資源發展協會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市多元人力資源發展協會舉行新二代暑期活動，學員們到麻豆台灣鯛漁場下池撈魚，主廚李宗銘（右）現場教大家烹飪出美味料理。（台南市多元人力資源發展協會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市多元人力資源發展協會舉行新二代暑期活動，學員們到麻豆台灣鯛漁場下池撈魚，主廚李宗銘（左）現場教大家烹飪出美味料理。（台南市多元人力資源發展協會提供／劉秀芬台南傳真）

為協助新住民子女在暑假期間拓展學習視野，台南市多元人力資源發展協會舉辦「河海漾水域活動體驗營」，帶領27名青少年學水域求生防溺救溺技巧，24日在麻豆台灣鯛漁場「巧匠舞音」舉行結業式，學員親自下池捕魚，感受烈日下工作的辛勞，主廚也現場傳授料理，學員們歡喜品嘗自製的鯛魚大餐。

台南市多元人力資源發展協會執行長林美如表示，本次參加學員的母親分別來自中國、越南、柬埔寨及泰國等，每個人的成長背景皆不相同，這場學習之旅不但使新二代體認到「尊重差異、欣賞多元」的真諦。

24日結業式在知名的台灣鯛漁場「巧匠舞音」舉行，由前總統主廚李宗銘帶領孩子們下漁池現撈「上青」的鯛魚，見識台灣鯛的養殖技術，主廚也現場教學員們自己烹飪中午要吃的大餐，包括如何料理鯛魚、煮海鮮粥、燙青菜、擺盤，都是學員親手完成，大家都非常有成就感。

其中一位學員的媽媽剛好是「巧匠舞音」餐廳的員工，泰國籍新住民賴雅姿，現場也忙進忙出協助學員。賴雅姿多年前喪夫，獨自堅強撫養3子，除了在餐廳上班學廚藝、學漁產加工技術，平時也會到麻豆兒少站當志工，幫忙製作滷味，她特製泰國打拋豬飯，也是兒少站小朋友的最愛。

內政部移民署南區事務大隊台南市第二服務站主任24日也到場關心新二代的活動，同時鼓勵學員們參與築夢計畫及海外培力計畫，善加運用語言及文化優勢多方發展。

(中時 )