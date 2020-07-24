連晨翔在《浪漫輸給你》中飾演暖男青風，和張立昂同時愛上宋芸樺飾演的曉恩，不和兄弟搶女人的他選擇在旁默默守候。最新劇情連晨翔心疼宋芸樺為愛哭泣，一把抱住她並使出「摸後腦殺」，預告播出網友紛紛倒戈，敲碗「青風、曉恩配對」，連晨翔自己也說，「如果換做自己是觀眾，肯定也會拿碗來敲，至於張立昂就對不起了。」

現實中連晨翔重感情，認為感情這種事不能強求：「如果對方不喜歡我，我大概會放棄祝她幸福。但內心會非常難過，會出現很多可以拍成一支催淚MV的那種小劇場。」若和兄弟愛上同一人，自己會退出成全，因為不想失去兄弟，但若女方選自己「那就另當別論啦」。

連晨翔是個性較悶的摩羯座，和角色青風一樣是超級暖男，雖不擅甜言蜜語，但會用行動表達。連晨翔分享，過去心儀女生生病進急診室，但自己並不在台灣，雖然嘴上只安慰幾句，但心裏相當著急，掛電話後找所有好哥們去急診室探望她，「據說當時她感動到流眼淚」。連晨翔霸氣說，如果喜歡的女孩，在自己面前為別男人委屈哭泣，會對她說「要是選擇我，絕對不會讓妳掉半滴眼淚！」

《浪漫輸給你》連晨翔戲裡默默守候宋芸樺。（三立提供）

(中時 )