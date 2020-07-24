放大照片一看...赫然發現拳擊手套是大陸品牌，可在淘寶買到。(取自PTT)

焦糖哥哥陳嘉行政治色彩鮮明。(本報系資料照)

藝人「焦糖哥哥」陳嘉行經常在臉書評論時事，從不避諱自己親綠政治色彩的他，近來又因為遭藍委質疑僅有高中學歷，卻以「焦糖條款」臉書粉絲10萬人，得以就讀中山大學研究所，躍上新聞版面。繼曾開設大陸淘寶商鋪後，現在PTT網友再度起底他「言行不一」行徑，驚爆焦糖哥哥本月10號曾PO照諷刺國民黨，但他所戴的拳擊手套竟然出自大陸運動老牌「偉志興體育用品」！

焦糖哥哥本月1號曾在臉書PO照諷刺國民黨拳擊特訓事件，「聽說國民黨要打拳刷存在感？來！葛格只示範一次，看好了。」未料卻被網友在PTT抓包其拳擊手套，竟是來自於大陸運動老牌，「阿斯太帥啦！有人被焦糖燒到要淘寶+1嗎？」

網友抓包照片一曝光，立刻在PTT引發熱烈討論，「這你就不懂了，嘴巴要喊反共喊最大聲，然後華為蝦皮瘋狂用，這就是民進黨政府傳承的，焦糖葛格當然要遵從囉」、「他自己都有開淘寶店賺人民幣了 買淘寶小case啦」、「有笑有推」、「快笑死用中國貨嗆聲XDDD」、「反共是口號 舔共是生活」。

對於被酸曾在大陸淘寶開商鋪，賺不到錢才由愛生恨，焦糖哥哥也發文回擊，指自己從未批評過去賺人民幣的人，唯一要批判的是那些吃台灣用台灣，卻回頭過來把台灣踩在地上的人，還有那些躲在言論及新聞自由下刻意模糊邊界傷害自由的媒體，才令人唾棄

(中時新聞網)