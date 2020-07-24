彰化市住宅用地幾乎飽和，新建案遠不如員林市，10樓以上純住宅大廈更是少得可憐，不少購屋族轉戰台中，曉陽路前身「凱福登」的新建案曝光後掀起矚目，金馬路東側更陸續飛來代號「雙子星」、「金三角」地上15層、地下3層的純住宅超高大樓建案。
「凱福登」彰化曉陽店去年9月吹熄燈號，建物轟隆拆除，彰化人還在哀怨彰化第一大縣，連家百貨公司都沒有，走高級路線的超商也撐不去，上月基地要蓋14樓高、地下3樓住商混合建案一曝光，馬上吸引目光，市民還在驚訝之餘！更多建商似乎不約而同，都看好彰化市發展的潛力。
「彰化要起飛！」多起大型集合住宅建案已進入申請程序，而隨著彰化鐵路高架化、台中捷運到彰化，台化後側、金馬東路作為轉運站預定地，金馬路段的發展潛力更被看好。
金馬路和建國路381巷區位，占地1400坪，目前為春風汽車旅館用地，計畫要蓋地上15層、地下3層，可容納200戶的3棟大廈，平均每戶坪數約40坪上下，專家預估市價行情每坪約在25萬到30萬之間。
金馬路、茄苳路間、占地1600坪住宅用地也將平地起高樓，計畫興蓋地下15樓、地下3樓，連成ㄇ字型兩棟大廈。
這兩起最新的超高大樓建案，都接近金馬路，也是彰化市商業最繁華的中心，黃金地段起高樓，備受購屋族注目。
(中時 )
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