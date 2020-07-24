縣長徐榛蔚與石雕藝術家們對談合影。（王志偉攝）

花蓮縣石雕協會榮譽理事長廖清雲參與石雕藝術季20餘年，稱許在地藝術作品與石雕藝術家都是獨一無二，也是花蓮珍寶。（王志偉攝）

睽違3年的「花蓮國際石雕藝術季」將於10月展開，有6國16位石雕家，將在花蓮現場進行為期1個月大型石雕創作，而今天「石動曼波-戶外創作營徵件模型展」先登場，國內外參賽藝術家徵選的小型石雕創作展至9月6日。花蓮國際石雕藝術季已有24年之久，花蓮縣石雕協會榮譽理事長廖清雲盼能縮短為2年一徵件展、3年一大創作展，讓台灣石雕家與國際接軌與交流，並向世界展現花蓮獨一無二的在地文化。

花蓮縣自1995年舉辦國際石雕藝術季，現改為3年一屆，今年因新冠肺炎，延後創作展期。縣文化局長江躍辰表示，「花蓮國際石雕藝術季」10月展開，今年精心選定主題「石動曼波」，以「動」為主軸貫穿主題，自去年12月起，便廣邀世界各國石雕藝術好手參展，共收到全球5大洲來自52國的238位藝術家報名，今天展覽的24件作品模型，原型就是出自其中24位入選藝術家之手，並千里迢迢從海上運送至花蓮，讓全國民眾先睹為快。

縣長徐榛蔚說，「每一個石雕家都是花蓮的靠山」，藝術文化需要時間培養，才能激發出新能量，透過今天的場合，讓藝術家們在這裡相互交流，彼此激盪的想法，盼能透過辦理國際石雕藝術季活動，讓全國甚至是世界看見在地藝術家的能量。

入選藝術家代表馮朝宗老師表示，感謝花蓮縣政府長期支持地方藝術文化，讓台灣在地的石雕藝術家有機會站上國際舞台，尤其今年受到新冠肺炎疫情影響，文化局依然能夠排除萬難，如期在10月舉辦2020花蓮國際石雕藝術季，讓國際石雕創作有一交流匯集所在。

入選藝術家代表們向現場觀眾分享創作靈感來源，觀眾聽得如癡如醉、頻頻點頭，沉浸在藝術家們的異想世界。

「石動曼波-戶外創作營徵件」3月辦理初選，選出8國24位藝術家，複審決選出的6國16位石雕家，則將於10月24日至11月22日在花蓮進行為期一個月的現場大型石雕創作。即日起先在石雕博物館開辦「石動曼波-戶外創作營徵件模型展」，讓全國民眾先睹為快。

(中時 )