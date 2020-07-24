基隆市七堵區一名李姓男子於23日開車行經百福社區附近，看到路旁黑狗竟直接輾壓，造成黑狗當場慘死，現場地面血跡斑斑、慘不忍睹，且根據現場監視器畫面顯示，李男甚至倒車輾壓，冷血程度令人髮指。基隆動保所指出，將依動保法將惡男送辦，最高可處兩年以下徒刑，併科最高200萬罰金。

這隻黑狗的飼主為住在基隆七堵區經營製冰廠的蔡姓男子，案發地點就在工廠外的巷弄道路，他指出，黑狗名叫「阿莉」，與另一隻黑狗「小咪」，都是自己從小到大飼養的，至今已經有13年的深厚情感。

蔡男說，23日清晨「阿莉」獨自在路邊曬太陽，員工突然聽到「小咪」狂叫，才出來查看，但阿莉竟遭車輾斃。根據閱監視器畫面顯示，「阿莉」當時坐在路邊沒有亂跑，休旅車卻像是沒有看到一樣，右輪先後輾過阿莉身軀，期間小咪更狂吠示警，但車主還倒車再輾壓，後下車發現奄奄一息的「阿莉」，車主竟然還用腳踹了「阿莉」一腳。

目睹的江姓員工說，肇事李男下車後一副理所當然地說，「狗怎麼都不走」，並以衛生紙擦手後，隨地一丟，直接開車走人。蔡男為替「阿莉」討公道，才決定把監視畫面PO上臉書，引發網友憤怒，警方也介入揪凶。

基隆市警察局第三分局百福派出所長李羿伸指出，涉案的53年次李姓車主，他做筆錄時稱，自己當時沒有看到右邊有狗，但又感覺壓到東西才倒車、下車察看，還說，是好心想把狗拉出來，結果還被咬，才想說用腳給他「弄」一下，看看牠會不會跑出來。

對於李姓車主冷血無情的說法，蔡先生非常難過，堅持一定要幫「阿莉」討回公道。，警方表示，全案將依違反《動保法》函送地檢署偵辦。

(中時 )