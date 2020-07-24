農曆六月初六適逢虎爺誕辰，紙風車劇團特地將當天於嘉義縣新港國小演出的《武松打虎》更名為《武松愛老虎》。（紙風車劇團提供）

農曆六月初六適逢虎爺誕辰，紙風車劇團特地將當天於嘉義縣新港國小演出的《武松打虎》更名為《武松愛老虎》。（紙風車劇團提供）

防疫解封、藝文活動起跑，停演半年的「紙風車368兒童藝術工程」，近日也展開今年度首次巡迴，即將於26日晚間於嘉義縣新港國小演出第三場表演。當天正好是農曆六月初六，適逢虎爺誕辰，紙風車劇團首度為節目更名，將膾炙人口的《武松打虎》改名為《武松愛老虎》，還有可愛吸睛的老虎偶和大小觀眾互動，讓人耳目一新。

雖然因為六月初的道具工廠大火遭受重大損失，紙風車劇團還是馬不停蹄將佈景和道具重新做回來，為觀眾帶來原汁原味的演出。《武松打虎》是紙風車在1999年編創的劇碼，改編自同名中國古典文學，演出風格揉合傳統戲曲的鑼鼓、歌舞身段，還有與觀眾的互動遊戲，熱鬧有趣，近年多次獲邀演出。

不過原本《武松打虎》故事中的打虎情節，到了紙風車劇中卻變成了「救虎」。原來老虎會殺人，竟然是因為人類的恐懼害怕而造成的誤會。故事最終，景陽崗下的村民與老虎大和解，所有人的誤會與恐懼隨之消散。透過救老虎的情節設定，也傳遞保護動物、關心自然環境萬物的理念。

這場在嘉義縣新港國小的演出由在地的「新港魅力商圈協會」贊助，協會是由新港熱心的店家人士組成，希望能發展新港商圈、促進繁榮。更獲得嘉義縣議會、嘉義縣文化觀光局、嘉義縣政府教育處、新港鄉公所、新港國小及新港奉天宮的全力支持。

雖然藝文活動解封，為了防疫安全，紙風車劇團也呼籲觀眾，看戲時務必戴上口罩。《武松愛老虎》將於7月26日晚上7點於嘉義新港國小演出。

(中時 )