總統蔡英文、國民黨高市長補選候選人李眉蓁兩人面對選戰，處理方式大不同。李眉蓁涉及論文抄襲，昨落淚道歉，也在接受媒體專訪時多次落淚；資深媒體人黃暐瀚接受民眾扣應(call in)，有民眾談到蔡英文、李眉蓁兩人面對選戰的最大差別，認為李眉蓁怎麼一直流淚，蔡英文選總統時都笑咪咪。

台北的李先生叩應《POP撞新聞》節目表示，李眉蓁怎麼一直流淚呢？人家蔡英文去選總統也都是笑咪咪的。並強調不管怎樣，攻擊並不會少。黃暐瀚對此表示，選舉要給人家一種正面能量，不要常常哭，會給人家感覺不夠堅強，這也是一種想法。

桃園的李先生則表示，李眉蓁做錯了就是承認就好，她昨天道歉，是非常好的解決態度，雖然她的學位沒辦法自我放棄，至少她表現出那個態度，社會觀感會好一些。而支持民進黨的並不會因此接受她，因為只要有一點一滴可以攻擊，民進黨是不會放棄的。

黃暐瀚也對高雄市長補選分析說，他喜歡打的一個遊戲《傳說對決》原本的設定，是要把對手的主塔推掉，就勝利了，除了這個條件，你都不會勝利。回過來看，國民黨在高雄到底想要做什麼？如果是想要維持能量，就應該避免能量潰散掉，現在看起來有可能最後會潰散掉。

黃暐瀚認為，國民黨在補選最壞的一個狀況是，李眉蓁不但沒有選贏民進黨的陳其邁，甚至李眉蓁的票數和民眾黨吳益政很接近，這會讓國民黨在高雄元氣大傷，民眾黨在高雄沒有能量。還有李眉蓁因論文這件事，不要說要選下屆市長，也不要說栽培她選立委，會不會下次要選議員，都變得很困難，票數可能就上上下下，因為對手們每天都打這件事就好了。

(中時新聞網)