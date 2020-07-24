全國中等學校運動會23日畢幕，基隆市代表隊拿下4金6銀7銅的耀眼成果，金牌數及獎牌數是近5年來的最佳成績，最亮眼的非明德國中射擊隊莫屬，在射擊項目共拿下3金3銀2銅的成績，更在射擊團體總錦標一舉奪下國中男、女組射擊項目第一名。

射擊隊分別為國女組射擊10公尺空氣步槍團體賽、國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽及國男組射擊10公尺空氣手槍團體奪下3金。其中國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽部分，明德國中謝翔宸同學以個人成績237.2破大會紀錄之外，並擊敗來自新北市林口國中的亞青國手，表現超越國手，實為基隆之光。

謝翔宸表示，進入明德國中體育班前從來沒接觸射擊運動，在每一次的練習當中愛上了這項運動，很珍惜每一次實彈練習的機會，因為國一很少有打實彈的機會，也很感謝教練帶我到全國各處參加比賽吸取經驗，讓我的技術更穩更成熟，今年是第二次挑戰全中運，自己準備了很久也累積了很多經驗，終於在今年擊敗可敬的國手後奪金，很感謝教練的指導與照顧，以及家人的支持，高中要繼續披上戰袍為基隆爭光。

在射箭項目，中山高中巡迴教練潘明佳努力扎根三年，今年在高中組射箭混雙賽奪下基隆射箭隊成軍以來的第一面金牌，奪金的瞬間，現場教練及同學都大聲尖叫並感動到落淚，混雙中的顏筱軒表示，已經接觸射箭有五年的時間了，從高一教練來到中山高中開始增加我的基礎動作，成績陸續上來，也錄選基隆市亮點計畫選手，很謝謝教練與隊友都不斷提醒要有自信做出動作來，在每一支箭發射前提醒好自己動作，這次在全中運混雙獲得冠軍，對未來升大學也有很好幫助。

射箭混雙選手黃睿杰同學則表示，練射箭已經6年了，從沒興趣到變成生命中的一部分，從畏懼到現在的自信，都是教練帶領我成長，黃睿杰表示平敢拚就會有成績，射每一支箭之前都習慣覆與自己對話，增加穩定心，在混雙決賽時，把該做的做好，心態維持好，順利拿下金牌，很感謝潘教練指導與顏筱軒與我搭當，一起為基隆爭光。

教育處長林祝里表示，賽會4金6銀7銅創下近5年來的最佳成績，除了證明市長林右昌支持的亮點計畫完整的點亮了基隆的體育發展，也證明基層扎根的重要，教育處自106年增加體育預算除了持續改變基層體育的體質，向中央爭取巡迴教練在基層扎根之外，也持續爭取中央經費投入硬體改善經費，4年來軟硬體設施已超過1億5千萬改善基層體育環境，今年也將在完成8間學校的半戶外球場興建，實質的改善基隆的體育訓練環境，提升選手的訓練績效。

林右昌表示，對於這次賽會的成績他感到相當欣慰，很肯定基層體育老師及教練的付出，同時也很肯定所有選手的表現，他說，奪牌是一時的結果，但訓練過程中所學習到的事情與培養出的毅力，是個人最珍貴的資產。

林右昌表示，基隆體育經過谷底的淬鍊，這幾年的成績都反應出基隆是有實力的，除了教練的付出之外，市府一直是選手們最堅實的後盾，未來市府會持續投入資源改善體育訓練環境，讓教練及選手沒有後顧之憂，勇往前衝。

(中時 )