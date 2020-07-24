高盛集團（Goldman Sachs）已與馬來西亞政府就馬來西亞主權基金「一馬發展基金」（1MDB）公司的貪汙案達成協議，後者將撤銷對高盛所有刑事指控，高盛則將向馬來西亞支付25億美元現金和解金，並歸還14億美元1MDB資產。

馬來西亞檢方在2018年12月對高盛的三家子公司提出訴訟，指控其在幫助1MDB籌募總計65億美元的債券銷售過程中誤導投資人，並捲入1MDB公司不當挪用資金的貪汙醜聞，但高盛否認了這些指控。

馬來西亞前總理總理納吉布（Najib Razak）在2009年上任後成立1MDB，卻涉嫌非法挪用一馬發展的資金，案件牽連甚廣，除了政要及商界人物外，投資銀行高盛亦捲入其中。

馬國指控高盛集團子公司2012年至2013年間替一馬發展公司發行三筆債券、募集總計65億美元資金，卻協助貪腐官員侵占數十億美元的「債券收益」，用於個人享受。被告包括高盛、高盛2名前僱員、以及一馬2名前僱員。

根據外電報導，此次和解協議是一個重要里程碑。高盛將認罰換馬國撤告。據報導，之前馬哈迪政府曾要求高盛拿出高達75億美元的和解金。這也顯示，大馬政府債務負擔沈重，亟於逼高盛拿錢和解。

(中時 )