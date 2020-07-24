總統蔡英文今日參觀觸口龍隱寺、逐鹿部落、竹崎酪梨產銷班，蔡英文呼籲民眾，使用三倍券加現金一起消費，以實際行動支持在地觀光及農業，鼓勵國人多出遊、多消費，一起為振興台灣經濟努力。

蔡英文買嘉義鳳梨酥，使用500元三倍券加70元現金；買阿里山冠軍茶用200元三倍券加1,000元現金；酪梨禮盒用500元三倍券1,000元現金。

她呼籲，台灣真的很好玩，把握三倍券，農遊券，動滋券，浪漫客莊旅遊券和安心旅遊補助優惠最多的時候，大家也幫自己規劃一趟國內小旅行，一起用三倍券加現金消費。

(工商 )