蔡英文嘉義消費 呼籲使用三倍券加現金 20:242020/07/24 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文今日參觀觸口龍隱寺、逐鹿部落、竹崎酪梨產銷班，蔡英文呼籲民眾，使用三倍券加現金一起消費，以實際行動支持在地觀光及農業，鼓勵國人多出遊、多消費，一起為振興台灣經濟努力。 蔡英文買嘉義鳳梨酥，使用500元三倍券加70元現金；買阿里山冠軍茶用200元三倍券加1,000元現金；酪梨禮盒用500元三倍券1,000元現金。 她呼籲，台灣真的很好玩，把握三倍券，農遊券，動滋券，浪漫客莊旅遊券和安心旅遊補助優惠最多的時候，大家也幫自己規劃一趟國內小旅行，一起用三倍券加現金消費。 (工商 ) #三倍券 #呼籲 #蔡英文 #現金 #嘉義 #阿里山 #台灣 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁論文96％抄他 網傳雷政儒現況曝光！同事回應了 - 政治 關閉成都領館影響不小？美專家：中美恐爆發武裝衝突！ - 政治 李眉蓁慘了？網點名：綠這2人論文問題嚴重！ - 政治 李眉蓁論文門到底是誰爆料？趙少康竟驚爆... - 政治 國民黨高雄市長補選 命理師ㄧ算大驚急建議6字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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