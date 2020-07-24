陽明海運向希臘船東Costamare租入，並由船東委交中國揚子江造船廠量身打造的全新1.1萬箱（20呎櫃）級貨櫃輪「和明輪」（YM Triumph）及「衷明輪」（YM Truth）將於本月底及下月分別竣工交付，為陽明全球船隊增添競爭力；兩艘新船將投入THE聯盟航線營運，配合聯盟部署擴建航線網絡，提供亞洲往返美洲的高效率貨載運送服務。

陽明海運因應中長期營運發展，於2018至2019年間，透過與專業船東合作，以長期租入新造船舶方式布建14艘1.1萬箱級貨櫃輪，而「和明輪」（YM Triumph）及「衷明輪」（YM Truth）為此系列首2艘交付之新船。

該船型可裝載約12,690個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長332.2公尺，寬48.2公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器並採用新型雙島式（twin-island）設計，可增加貨物裝載空間並減少瞭望死角，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船身較為短窄之特性將加速碼頭靠泊效率，可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，有利於做更彈性之航線配置規劃。

14艘新船首EU級貨櫃輪將自2020年7月起至2022年Q3陸續交付，另2021年Q2前陽明海運另有10艘2,800 TEU級自有貨櫃輪陸續加入營運。隨新船逐步投入，可加速船隊汰舊換新，使整體船齡年輕化外，並達到節能省油及降低單位成本之綜效；同時透過船隊船型優化，有利於應變環保法規及國際情勢所造成的航運市場變化，多元化營運船隊發展，亦可有效擴展航線服務網絡，強化整體競爭力，提供客戶最優質的服務。

此系列首艘交付船舶「和明輪」（YM Triumph）將於7月31日投入THE聯盟亞洲往返美洲航線PN2，靠港依序為：新加坡、林查班、蓋梅港、海防、鹽田、塔科瑪、溫哥華、東京、神戶、新加坡。

更多航線資訊可參考陽明海運網站（www.yangming.com）或洽陽明海運業務團隊。

(工商 )