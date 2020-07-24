高雄市警察局督察室3線1星孫姓督察遭人檢舉，8年前與色情業者有不當金錢往來，經警政署政風室和高市警督察室配合檢廉偵辦，未料在搜索前，竟有人通風報信，孫員急忙在檢廉人員抵達前，將手機內通訊軟體對話以及連絡對象刪除，目前正進行還原，也因為有此不尋常動作，因此遭到羈押禁見獲准。

孫姓督察遭人檢舉，2013年間與波浪板鐵皮業、越南小吃業者有不當資金往來。高雄地檢署檢察官指揮警局督察室與法務部廉政署南部調查組，到孫姓督察辦公處所、住處搜查，也針對他使用的公務車輛、電腦等詳細搜索，查扣手機、記事本、照片等物品。

據調查，劉姓波浪板鐵皮業者及李姓越南小吃部業者2013年間，曾透過孫姓督察致贈小港分局某派出所加菜金，遭到盧姓、林姓兩名員警拒絕。

檢方查出，孫姓督察2013至2014年間多次要求、收受經營色情營業場所的劉姓業者不法餽贈及招待，作為包庇、不受警方查緝的對價，認定孫姓督察涉有貪汙治罪條例違背職務行為收賄罪嫌，向法院聲請羈押。

高雄地院表示，孫姓督察到案前曾接獲其他證人通風報信，更有刪除手機內通訊軟體對話紀錄的行為，涉嫌重大，有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，最後裁定收押禁見並禁止接見、通信及授受物件，高市警局也依規定對其立即報請停職並調整其他職務。

(中時新聞網)