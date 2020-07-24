警方封山搜索，在七堵泰安瀑布成功逮捕超商搶匪。（汐止警方提供／許家寧新北傳真）

汐止警分局旁200公尺一家超商凌晨遭搶，1名店員遭刺傷，歹徒連搶雙北3家超商，嚇壞眾人。（許家寧攝）

雙北今凌晨連續發生3起超商搶案，1名越籍定姓男子接連行搶汐止、信義、樹林區3處超商，並持刀共傷及3名店員、搶奪逾萬元逃逸，囂張選在距汐止警分局200公尺處犯案，讓警方顏面無光，定男躲藏逾半天，警察封山搜索，終於晚間在基隆泰安瀑布落網。

這起連續便利超商強盜案，歹徒從凌晨1點多搭小黃橫跨新北市汐止、樹林與北市信義區三區犯案，並刺傷汐止OK超商員工右手掌等人，然後再搭乘計程車離去，隨機犯案與傷人不眨眼手法，造成超商員工人人自危，案發後，警方共組專案小組全力緝凶。

警方從歹徒身形以及搭乘計程車犯案特徵，鎖定近期申請來台的越南籍定姓移工（21歲），警方掌握定男凌晨3點多在樹林犯案完先搭乘計程車到台北車站，然後轉乘火車回到七堵工業區的員工宿舍，立即向檢方申請前往搜索，破門時卻撲了空。

汐止分警分局偵查隊長陳盈元表示，定嫌擔心警方找上門，於是往山區藏匿，警方以犯嫌宿舍為中心擴大搜捕，專案員警在晚間6時20分，在基隆七堵泰安瀑布人行步道上發現定嫌身影，合力將他逮捕，將朝強盜、傷害罪嫌移送偵辦。

(中時 )