實踐大學校長陳振貴昨天退休，他今天發表「對台灣高教發展的回顧與期望」退休感言，台灣面臨少子化，解決之道，要補充生源必須國際化，擴招境外生，包括陸生，然而國內大專校院英語教學的系所學位學程不足，加上陸生因為政治因素影響幾乎中斷，使得台灣少子化雪上加霜。

陳振貴1993年8月自美國學成歸國擔任實踐學院教務長，1999年7月起擔任靜宜大學校長，2002年8月受聘擔任嶺東技術學院校長，接著2011年8月再受聘擔任實踐大學校長，到今年7月底卸任，前後27年，其間擔任三所大學校長共計21年。

陳振貴昨天退休，實踐大學校長由丁斌首接任。陳振貴今天發表退休感言，題目是「對台灣高教發展的回顧與期望」，以自己的親身經驗，發表對台灣高教的看法。

陳振貴表示，因為廣設高中大學的結果，遇上2016年起大學開始少子化，已經有多所高中職及5所大專校院退場，這場少子化的風暴將持續到2028年，不只學校退場，因為學校供過於求，導致學生水準下降，教學品質低落，技職教育弱化，產學未能充分鏈結，學用落差的情況。

陳振貴指出，大學未能自主，私校不能因應巿場變化自主調整學雜費，致使學校辦學日益艱難，加上因為大學評鑑，校務獎補助款等的指標要求一致性高，無形中限制了學校的特色發展。

陳振貴表示，面對少子化，國內大學必須國際化，廣招境外生，包括陸生。在台陸生人數於2016年達到最高峰，學位生9337人、研修生3萬2640人，共計4萬1967人，之後因為政治因素每年減少，到2020年2月，學位生為8353人，研修生剩下7785人，這學期因為新冠肺炎疫情，兩岸限制陸生來台，陸生人數銳減，殊為可惜。

陳振貴說，2020年因為新冠肺炎關係，台灣的2.6萬名境外生，其中包括1.5萬名陸港澳生直到七月一直無法返台上課，期間實施安心就學措施，採取遠距線上教學，雖然成效不佳，但是在台灣開啟可以全面線上教學的新紀元，也是台灣教育史上的一項創舉。

陳振貴指出，他將退而不休，在有生之年繼續關心並貢獻台灣高等教育；教育改革已經進行26年了，它為因應各種新的挑戰，「教育改革是永遠的進行式」；他認為少子化的風暴，將會讓台灣的大學重新洗牌，在調整體質之後，更可屹立於國際。

(中時 )