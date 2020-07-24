因花火節及暑假遊客爆增，澎湖馬公地區目前每日供水量2.9萬噸、年增約2成。經濟部水利署24日表示，澎湖成功、興仁及東衛等3座水庫總蓄水量，尚有83萬噸，加上馬公第一、二海淡廠每日出水量1.8萬噸，尚保留備載每日0.6萬噸。在湖庫水、海淡水及地下水互相調度支援下，水利署評估至9月底前，馬公地區均可穩定供水。

至於馬公市北辰市場部分居民，日前傳出無自來水可用一事，台灣自來水公司（簡稱台水）表示，上述地區屬於早期發展社區，自來水管線的口徑較小，加上近期澎湖遊客增加，尖峰用水時段，才影響局部地區正常供水。

為改善前述少部分用戶供水不穩事宜，台水除已緊急調整該區域管線閥門及輸水壓力，適時增加當地供水總量外，並由專人了解個別用戶原因及協助改善；若有必要，亦會指派水車協助提供生活用水。

至於長期改善方案，台水已研議透過汰換管線方式，來改善馬公市北辰市場附近的供水系統，以期維持居民日常用水穩定。

水利署強調，因應澎湖地區未來產業及觀光發展用水需求，該署已推動馬公第二海淡廠二期6,000噸、七美海淡廠900噸，及吉貝海淡廠600噸等三座海淡廠其。其中，馬公第二海淡廠二期，預定2022年完工；而七美及吉貝海淡廠，均預定2023年完成，這有助於澎湖地區整體水源調配供應及供水，更加穩定無虞。

(工商 )