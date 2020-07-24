印度性侵事件層出不窮，連新冠肺炎也無法阻止，一名14歲少女，前往新冠肺炎檢疫中心接受檢查時，卻被一名隔離男子性侵，且該事件已經不是印度第一起在檢疫中心發生的性侵案，甚至有受害者原本檢驗是陰性，慘遭魔爪後反變陽性。

印度德里一間最大隔離檢疫中心，14歲少女遭19歲男子性侵，另一名同伴則將過程用手機錄影，事發當天，少女從病房前往浴室，途中被男子攔截性侵得逞，事後少女告知家人，才趕緊報案逮人，但由於兩人都是肺炎感染患者，只能先隔離治療直到痊癒。

不止這起性侵案件，位於孟買的檢疫中心，一名疑似罹患新冠肺炎的女子，在中心接受觀察，隔離病房內的一名男子，先假裝好心問女子有沒有什麼需要、可以提供幫助，拉近兩人距離、建立信任後，男子趁最後一晚探訪，侵犯了對方；還有另一起則是發生在比哈爾邦，一名少女遭隔離病房的安管人員性侵。

(中時新聞網)