美股財報季開跑，近期輪到科技股公布，但先是在今年Q1出現新用戶高速成長的Netflix，預計下半年新用戶成長速度將趨緩，以及微軟淨利下滑15%，雲端服務季度營收首次低於50%，下周蘋果、Google、亞馬遜以及臉書等大型科技公司將公布財報，是持續股市上的好表現還是揭開真面目，美國財經名嘴克萊默（Jim Cramer）警告，科技股的投資人應該對接下來的波動做準備。

美股從3月底低點以來漲勢強勁，尤其以代表科技股的那斯達克指數表現驚人，從今年低點6860.67點，一路漲至本周一(20日)、同時也是歷史新高的10767.09點，漲幅高達56.93%，在蘋果、微軟、臉書、Google以及Netflix等大型科技股，還有特斯拉、Zoom等受到投資人追捧的股票，讓那斯達克指數表現在前一段時間遠超道瓊指數、標普500指數表現。

據《CNBC》報導，克萊默表示，美國際科技在當前的財報季來看出現明顯波動，持有科技股的投資人必須願意承受痛苦，並跟著市場一起下墜，然而，美國科技股仍是全球表現最好的一批企業，所以長期來看股價仍會返回正常水位。那斯達克指數在本周一收盤創下歷史新高後，周二開盤續創高，但隨即下挫，截至周四收盤，等於是把周一驚人漲幅全部吐回，加上陸美衝突加劇，美股周五(24日)恐面臨一波下修。

克萊默表示，科技股的長期投資人，不需要為短暫的拋售潮擔憂，因為這些科技股的確漲太多，面臨回檔在所難免，加上蘋果、Google、亞馬遜、臉書執行長下周就反壟斷法赴美國國會聽證，也有可能成為拋售的原因。

據外國財經媒體報導，在華爾街有50年經歷的Ned Davis Research資深策略師Ned Davis表示，那斯達克指數表現如雲霄飛車，在他看來已經出現泡沫化的跡象，很大機率是投機行為過熱所造成。

(中時新聞網)