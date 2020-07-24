林逸欣時隔4年推新作，24日舉辦「想都沒想過」音樂會暨EP發片記者會。今年34歲的她，與圈外科技業男友T先生穩交5年，男友昨晚到場力挺，談到婚事，她直言順其自然，大方秀出身份證空白的配偶欄，打趣表示個性很隨興，可能下半年就會開始籌備婚事，「有好消息會告訴大家。」

她昨不擔心男友會突然求婚，「他知道我很看重工作，不會在這邊模糊焦點。」並提到男友喜歡她新歌〈Seventeen〉，大方放閃。至於她的父母至今都不會催婚，保持開放態度。

她3年前因拍戲摔傷骨盆、一度無法翻身，歷經一段時間沉澱，重回歌壇，透露這次自掏腰包破百萬製作新歌，日前心情興奮緊張，還失眠，因連日睡眠不足，讓她覺得喉嚨有點痛，幸好醫生檢查結果是免疫力下降，喉嚨破皮，她也被叮嚀要多喝水、多休息。

昨在記者會上，林逸欣邀好友方志友到場力挺，她們因拍《天堂的微笑》相識，方志友結合時事送創意「逸fun券」祝福發片順利，方志友說：「她私底下跟檯面上一樣，我們曾聚會碰面，她都很氣質。」並大讚林逸欣酒量很好，「她灌不醉，喝再多都一樣。」

林逸欣舉辦音樂會暨EP發片記者會，方志友力挺。（滾石唱片提供）

(中時 )