S.H.E於2年前離開老東家華研，3人自立門戶成立公司，升格當老闆，近來各自在歌唱、電影、主持界都有好成績，現雖鮮少一同公開合體，但3人私下情同姊妹，常分享一起出遊美照。田馥甄（Hebe）23日曬出S.H.E合體照，3人綁著辮子、穿相同衣服，默契十足。

Hebe表示：「睡前一起被最美的風景照轟炸一下吧！」並標記「姊妹的旅行」、「在一起就是最美的風景」、「集山友司機攝影師於一身的團體」，Hebe還在Ella開車照片爆料：「熱愛開車的司機陳大姐說以後退休要去開娃娃車。」，Ella則回：「老司機了我。」

Hebe昨透過經紀人說：「Ella是司機，出發前2天就盡責訊息大家每站接人的時間，享受駕駛跟服務姊妹的樂趣。」她們在上週日去花蓮玩，主因Ella先前生日聚會時，憶起去年姊妹旅行的美好，開始積極訂房、排行程，Hebe笑說：「3人同房因此也讓我作息變正常，難得好眠充電放鬆。3人聚首，無法閉口，一路聊到底，回到家突然覺得喉嚨沙啞，甄是甜蜜的負荷。」

(中時 )