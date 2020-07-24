音樂教父李宗盛個性孝順，近年來把媽媽對他的愛，轉化成為對門諾東部弱勢長輩的愛，他在2018年捐售出北投老家，建構長照整合服務及人才培育中心年華大樓，23日舉行動土典禮，李宗盛陪同高齡96歲母親一起到花蓮出席。

李宗盛向來關懷老人長期照顧不遺餘力，除捐售家屋建構年華大樓外，和張震嶽、五月天石頭、黃品源等好友，進行「為愛而騎」花東騎行公益活動，籌建門諾護理之家，並協助門諾代言並擔任公益大使所募集的資金，預計在年華樓旁興建的失智團體家屋，李宗盛也協助命名為湧愛之家，謙虛說：「母親是上帝派來的天使，不僅陪伴著我成長，也向我揭示人生的樣貌，因為母親給我的感動與啟發，讓我有機會在過去的幾年裡，把這一份愛擴展為對老人家的關懷。」

他盼把母親的愛不斷延續，使匱乏的人得到溫飽，貧病的人得到醫治，失能的人得到照顧，「從媽媽那裡我學到很多，而我也得到啟發，去做我力所能及的，真正感謝是受苦的人，我們不能代替他們受苦，我們只是盡我們的力量去做，所以我聽到讚美，心都很心虛。」

(中時 )