在接納華為的國家較多的歐洲的主要國家中，最先改變方向的是英國。表示隨著美國5月確定對華為的新一輪制裁，14日宣佈完全排除。此外，還存在香港的問題的一面。

英國1月允許基地台的35％使用華為設備。認為全面更換在成本方面並不現實，並未接受美國的完全排除的要求，但結果站在了美國一邊。

與這種行動保持步調一致的是法國。法國報紙《回聲報》(Les Echos)報導稱，法國政府計劃將採用華為産品的通信公司的業務許可限定為3～8年，此後不予更新，將在2028年之前從5G網中排除華為。美國總統國家安全事務助理羅伯特·奧布賴恩(RobertC.O’Brien)上周訪問法國，與英德法高官展開磋商，有可能再次施加了壓力。

英法將轉向排除，但關鍵是設置7～8年這一緩衝期。對通信公司來説，在使用年數到期前更換設備的情況將減少，能降低成本。實際上，英國BT集團在今後7年裏完全排除所需的成本將在今後5年減少為35％，與當初估算的5億英鎊相同。

避免儘快排除，也是對經濟聯絡密切的大陸顯示出一定程度的顧及。英國《觀察家報(The Observer)》認為，英國政府對華為表示「來自美國的壓力是排除的原因之一」。讓人感受到如果川普未能在11月的美國總統選舉中連任，英國政府存在調整決定的空間。

今後的焦點是德國和義大利的動向。在德國，作為美國T-Mobile US公司最大股東的德國電信已宣佈在5G上採用華為設備。德國福斯在大陸擁有最大市占。大陸2016年成為超過美國的最大貿易夥伴，切斷與大陸的關係並非易事。

而在義大利，雖然執政黨內部出現對華為的強硬言論。但是，義大利在七國集團（G7）中最先簽署了就大陸的廣域經濟圈構想「一帶一路」展開合作的備忘錄，同樣難以啟動對華為的排除。

歐洲的通信公司一直選擇價格低於其他企業、同時質量也很優良的華為産品。英沃達豐集團針對英國政府的排除決定表示，「這是不僅令成本增加，還將延遲5G商用化的令人遺憾的判斷」。自動駕駛等成為新一代技術基礎的5G的延遲對於歐洲經濟來説有負面影響。

即使德國和義大利也傾向於排除，也存在通信公司的成本和如何應對與大陸摩擦這些難題。在著眼於中美關係和5G網安全性的同時，歐洲應對華為的態度或難以輕易確定。

(中時新聞網)