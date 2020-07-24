2020.07.24 桃園市 ▲何志翔畢業前夕決定要突破自己，於是規畫了從台南火車站走回大竹國中的計畫。（大竹國中提供／姜霏傳真）

2020.07.24 桃園市 ▲何志翔在中途學校的就學期間接觸到了吉他，開始對音樂、演奏及作詞作曲深感興趣，計畫將這趟旅程寫成一首歌，鼓勵與他有類似遭遇的青少年。（大竹國中提供／姜霏傳真）

桃園市大竹國中應屆畢業生何志翔曾遭霸凌逃學，校方耐心溝通指導逐步導回正途，他畢業後決定徒步從台南走回桃園，用300公里的路程紀念自己的改變。他說，中輟生都不是因為想中輟而中輟，透過自身案例呼籲青少年勇於面對困境。

為何選定由台南步行回桃園？何志翔說一開始也沒有特別原因，走完了才發現坐車到台南跟步行回桃園共600公里，剛好與自己曾曠課的節數600節相同。

何志翔曾遭學長霸凌，被椅子猛打、圍毆，甚至手腳筋都斷了，這些被欺負的畫面歷歷在目，但卻不曾向家人訴說。何志翔說，爸爸說不要打人，因為爸爸的一句話選擇不還手。聽到這，何志翔父親低著頭沈默，表示當初對兒子說不要打人，是希望他不要傷害別人，卻讓兒子被霸凌了還不懂得自我防衛。

國一下學期何志翔轉學到大竹國中，大竹國中校長曾榮郎決定把何志翔送至中途學校，在中途學校何志翔接觸到了吉他，開始對音樂產生興趣。2年後校方讓他回學校接受正規教育，透過1對1的適性化課程，慢慢突破心防，也把他從校園夢魘拉了出來。

今年順利畢業，何志翔決定背著吉他徒步從台南火車站走300公里回大竹國中，24日早上10點順利返回校園，雖然他途中數度想放棄，但選擇突破自己堅持到底。在這10天9夜當中，何志翔曾到苗栗的育幼院彈奏吉他，未來他會把這些年的心得，跟這趟旅程寫成一首歌，希望能感動與他遭遇相同的青少年。

(中時 )