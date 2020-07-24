下半季今日開打，雖然把「彈力球」換掉，不過打者仍是火力十足，中信兄弟作客台南球場，派出要拚本土投手單季最多連勝紀錄的黃恩賜先發，不過前半場遭到統一獅打者狙擊，蘇智傑、林祖傑雙雙炸裂，6局結束統一獅以3比1領先。

獅隊上半季「恐象症」嚴重，對上兄弟已吞11連敗，連代總教練林岳平也坦言就是拿兄弟沒辦法，不過今日派出洋投羅里奇，成功壓制猛象打線，前5局保持無失分，直到6局下半才被詹子賢、陳子豪連續安打攻下首分。

而兄弟此戰由7連勝的本土王牌黃恩賜先發，他今日挑戰單季8連勝的隊史本土投手紀錄，不過他第3局就出現失分，林祖傑敲出二壘打之後，蘇智傑敲出右外野方向2分炮，同時達成個人生涯300打點；5局下半又挨轟，林祖傑敲出本季第7轟，陽春炮助統一獅拿下第3分。

此外獅隊球星陳鏞基生涯累計999安，今日有望達成千安里程碑，不過前3打席尚未擊出安打。

(中時 )