過去研究發現，規律運動能減少偏頭痛發生，不過卻有民眾運動完反而開始頭痛，頭兩側抽痛、覺得脹脹的，醫生提醒，如果伴隨異常症狀，要趕緊就醫。

「這種運動後的頭痛，稱作運動型頭痛，通常會發生在激烈運動之後，頭痛症狀通常會持續幾分鐘，甚至頭痛1～2天，」書田泌尿科眼科診所腦神經內科主任醫師黃啟訓說。

為什麼會造成運動型頭痛？

運動時會增加心率，並且增加肌肉和大腦的需氧量，導致血管擴張，這種突然的轉變可能會增加大腦血管的壓力，造成頭痛，洛杉磯的運動神經學家和疼痛管理專家伊蘭·達南（Ilan Danan）表示。

運動型頭痛分為「原發性運動型頭痛」和「次發性運動型頭痛」，如果是原發性運動型頭痛，有可能是以下幾種原因造成：

1.心跳加快、血管擴張引發

2.頭痛運動前沒有足夠的暖身

3.飢餓、血糖太低時就運動

4.運動中沒有適時補充水分、身體缺水

5.汗流太多，缺乏電解質

6.運動量突然激增、太過激烈

7.高緯度、海拔較高地區或高溫悶熱天氣下激烈運動

8.本身有偏頭痛體質的民眾發生率較高

「次發性的運動型頭痛就一定要找出潛藏的問題，否則會有生命危險，」黃啟訓指出，次發性運動型頭痛可能代表身體出現警訊，像是可能有腦部腫瘤、腦血管瘤、腦出血、腦壓增高等危險因子存在。

「如果運動後出現劇烈頭痛，伴隨嘔吐、脊椎僵硬、複視或是出現口齒不清、意識障礙等類似中風的症狀，就要儘快就醫，很可能是腦出血、腦壓升高、或發生腦部腫瘤壓迫。」

圖／pixabay

運動後頭痛應先確認病因 半年內復發機會高

黃啟訓建議，民眾若是運動後因不明原因頭痛，最好先找腦科醫師檢查，確認是原發性還是次發性的運動型頭痛，再進一步處理、治療。

「如果醫生排除是次發性運動型頭痛，通常會給病人一些非類固醇消炎止痛藥（NSAID）緩解症狀，且用乙型阻斷劑幫忙穩定血管，吃3～6個月穩定後就可以停藥觀察，」黃啟訓指出，3～6個月內再發的機會較高，因此這段時間除了藥物治療外，會提醒病人運動前記得暖身，且運動時也要避免缺水、低血糖、在悶熱環境激烈運動等容易誘發運動型頭痛的因子。

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患有運動型頭痛的人，治療期間應儘量避免從事像是打籃球、舉重等容易誘發運動型頭痛的激烈運動。可以調降運動強度，改做較溫和的運動，像是瑜伽、彼拉提斯、太極、快走等，狀況穩定後再慢慢增加運動強度，才能降低復發機率。

總之，如果民眾運動後突然開始出現頭痛狀況，最好趕緊就醫，確認病因，並且對症下藥。若是屬於單純的原發性運動型頭痛，運動時則要記得先熱身再運動、注意隨時補充水分、避免低血糖、缺電解質的狀況發生，有助預防原發性運動型頭痛再度發生。

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(中時新聞網)