2020.07.24 桃園市 ▲桃園市潮音國小積極推動足球運動，幼兒班到國小都有規畫足球課程，從基層開始訓練，帶動足球風氣。（姜霏攝）

足球運動日趨盛行，不少國中小學皆成立足球隊。桃園市潮音國小校長鄭家興因自身是國家代表隊的選手，從幼兒班到國小都有規畫足球課程。今年暑假首度舉辦「桃園國際足球營」，特地請來外籍教練與孩子們一同玩樂。

鄭家興從10歲時開始接觸足球，至今已長達37年，同時也是桃園市體育會足球委員會的總幹事。2016年接下潮音國小校長職務後，積極推動足球運動。鄭家興說，起初開始推行時大家對足球很陌生，大多只有在電視上看到，參與人數僅有30人，經過了4年的努力，全校已經有7、80個孩童熱衷足球運動。

鄭家興表示，2017及2018年都有到對岸比賽，家長看見成果時也會更鼓勵孩子們參與。目前桃園已經有38所小學有規畫足球課程，比賽隊數高達108隊。

談到帶動足球風氣的甘苦，鄭家興無奈的說，第1年沒有請教練，是由他自己帶隊，校內老師也對足球沒有深入的了解，只能教學粗淺的踢打動作。第2年開始，教練方培倫的加入後，讓整個團隊的規模擴大，就連幼兒班也開啟了足球課程。

桃園國際足球隊領隊高俊彬提到，國內足球風氣漸漸盛行，希望能從基層開始訓練，足球除了能訓練孩童們的手眼協調，也能促進團隊合作，培養孩子們的榮譽心與運動家精神。高俊彬說今年暑假首度舉辦為期5天的「桃園國際足球營」，請來了伊朗、非洲、泰國的教練一同與孩子玩樂。高俊彬坦言，對於外籍教練的訓練家長十分滿意，同時能提升孩子們的英語表達能力。

(中時 )