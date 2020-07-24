台股本周各類股漲跌互見，以半導體類指數上漲5.40％最強勢，以其他電子類指數下跌6.56％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在12,100～12,682點區間震盪，下周看好八大題材類股，包含：IC設計股、記憶體股、半導體設備材料股、PCB股、網通股、板卡股、汽車零件股、運動概念股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國Fed於下周進行7月FOMC例會，預計延續既有寬鬆貨幣政策可能性高，雖可能針對現有的流動性政策工具進行微調，但調降利率水準的機率較低，預期對於股市資金面仍屬正向預期。

2.歐盟通過發行高達7,500億歐元聯合債券之經濟復甦刺激計劃，以幫助歐盟度過因疫受到的經濟衝擊；其中，復甦基金發放3,900億歐元救助金不需要償還，剩餘3,600億歐元則屬低利貸款。

3.國際半導體協會（SEMI）上修2021年資本支出年增率至24％，由原先預估值657億美元提升至677億美元，續創歷史新高，且台積電法說後也上修全年展望及資本支出，對半導體產業展望正向。

(工商 )