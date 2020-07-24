美國21日要求大陸駐德州休士頓總領事館在72小時內關閉，香港《南華早報》報導，大陸擬關閉美國駐成都總領事館，作為報復手段。值得注意的是，美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax），其夫人正是台灣發片歌手、作家莊祖宜。

莊祖宜的老公林傑偉，正是美國駐成都總領事。（圖／FB)

大陸為了報復美國日前撤掉大陸駐休士頓領事館，24日也要求美國關閉駐成都總領事館，而美國駐成都總領事林杰偉正好是台灣女婿，領事夫人是台灣知名美食作家莊祖宜，原本林傑偉的任期到7月就結束，將派回華盛頓。

莊祖宜稍早在臉書撰文表示，「本來興高采烈的期待這個週末終於能全家團聚，結果昨天接到大使的電話，說需要Jim繼續待下去，說不準多久，要我多擔待。孩子一個大哭，一個生氣砸東西，而我們憤怒和失望又有什麼用呢」？莊祖宜與兩個孩子因為新冠肺炎的關係，先前已提早撤到美國。

莊祖宜在臉書發文。（圖／FB）

莊祖宜既是外交官夫人，也是暢銷作家，著有《廚房裡的人類學家》、《其實，大家都想做菜》等書，母親是台灣知名聲樂家范宇文，畢業於台灣師範大學英語學系、美國哥倫比亞大學人類學研究所和西雅圖華盛頓大學人類學博士候選人，她在2006年毅然決然放下博士論文，進入美國麻州劍橋廚藝學校研習烹飪，婚後曾旅居香港、上海和雅加達等地。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)