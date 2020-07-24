許維恩今出席媒體餐敘，分享公司未來規劃。（維恩原創提供）

女星許維恩24日出席媒體餐敘，已單身10個月的她，提到舊情往事忍不住落淚，因她每段戀情都成為焦點被放大檢視，即使不看酸民留言，批評聲還是會傳到自己耳裡，讓她壓力大到一度深陷憂鬱情緒，其實從她前夫Alex，到Kid、呂銳，3個男人就佔人生15個年頭，感情都算是用心經營。

至於工作近況，許維恩最近升格CEO，開設娛樂公司維恩原創國際有限公司，擔任起幕後製作人，投資電影、電視劇，也會開設藝人經紀部門，未來幕前幕後都會參與，不僅如此，她今年3月雙喜臨門，又在台中開1整棟SPA館分館，投資逾2000萬，即使在新冠肺炎疫情之下仍營運的不錯，目前生活模式是一周會有2天下台中，其他時間待在台北處理演藝公司事務。

因公司未來會有其他藝人，許維恩得讓他們有舞台發揮，所以要產出自製戲，並強調投資方不會因為她是明星而投資，還是要回歸作品本身，另她去年遠赴馬爾地夫跟飯店合作拍寫真，原本今年3月又要去補拍，打算出1本寫真集，後因疫情取消，預計延到年底推出，也稱這應該是自己的最後1本寫真作品。

(中時 )