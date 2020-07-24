美國共和黨原定下月在佛羅里達州舉行全國黨代表大會，正式提名川普為總統候選人，隨著日期逐漸逼近，新冠肺炎疫情卻遲遲無趨緩跡象，仍在西部與南部肆虐，美國總統川普23日宣布，基於安全考慮，決定取消全代會。

佛羅里達州23日再新增173名新冠肺炎患者死亡，為疫情爆發以來該州單日死亡數字的新高。佛州的確診人數已逼近39萬，超過5,500名患者死亡。

川普23日宣布，由於佛州疫情持續發燒，他認為目前並非召開大型會議的合適時機，因此將取消原定8/24至8/27日在佛羅里達州傑克森維爾舉行的全代會。

當媒體追問川普為何取消佛州黨代表大會，川普表示一切僅為安全故。

共和黨約330名黨代表，會改在北卡羅來納州的夏洛特（Charlotte）舉行會議，正式提名川普為共和黨總統候選人，時間僅4小時。至於川普該如何發表黨提名演說，他說會以不同形式發表，可能改為線上視訊。

(中時 )