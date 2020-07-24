北市民族東路瑤山宮宿舍24日凌晨驚傳一起命案，警方獲報到場，發現24歲廖姓男子已氣絕身亡，旁邊還有一名23歲劉姓男子在場，警方將劉男帶回偵訊，劉供稱是因廖男積欠他3000元債務，才不慎失手將廖男打死，但警方調閱監視器畫面，發現還有4名男子疑在案發後逃離現場，中山分局在今天下午迅速逮捕陳姓主嫌到案，全案宣告偵破。

警方調查，廖男日前透過友人介紹，借住在昔日天道盟精神領袖「圓仔花」開設的瑤山宮宿舍。廖男家屬看到遺體，發現死者頭部遭到重創，被打到10指發黑，質疑根本是遭到圍毆凌虐致死。

警方調閱監視器畫面，發現23日晚間，劉男等5人與廖男一起回到宮內，其中一名男子還攙扶著廖男，不久之後，4人即逃離現場，僅留劉男一人在場，懷疑是要劉男獨自扛下全責。

警方追查，廖男之前與26歲陳姓主嫌債務糾紛，今日陳嫌夥同4名友人，將廖男自新莊中正路帶往瑤山宮的鐵皮屋談判，過程中雙方一言不合大打出手，廖男手腳遭嫌犯以鋁棒攻擊，造成多處瘀傷並、當場失去呼吸心跳，陳嫌等人見狀，才趕緊通報119到場協助。警方將陳嫌等5人逮捕到案，全案訊後，依殺人、傷害致死罪嫌移送法辦。

(中時新聞網)