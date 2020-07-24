黃豆油價格走揚，加上棕櫚油產能恐受豪雨影響下滑，激勵馬來西亞棕櫚油期貨飆漲到5個半月高點。馬來西亞衍生品交易所10月交割棕櫚油期貨，24日收漲2.55％報每噸2,777馬幣，創5個多月來新高，該合約連續第3周收紅。棕櫚油生產國委員會（CPOPC）預估，豪雨成災恐重創收成下，馬來西亞今年棕櫚油產量料減少4.3％至1,900萬噸。

(工商 )