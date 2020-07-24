美國新冠疫情持續延燒衝擊好萊塢，幾部備受影迷矚目的大片紛紛推遲上映時程，包括迪士尼《花木蘭》、派拉蒙《捍衛戰士：獨行俠》、索尼《蜘蛛人：離家日》續集等，《星際大戰》和《阿凡達2》甚至延後1年上映。這對寄望靠熱門大片吸引觀眾回籠的戲院業者來說，無疑又是一記重擊。

美國疫情又起再度打亂好萊塢新片上檔時程表，迪士尼23日宣布，原訂8月21日上映的《花木蘭》真人版電影第3度撤檔，無限期延映。這也是迪士尼有史以來，首見取消上映計畫後未給新的時間表。

此外迪士尼透露，名導詹姆斯卡麥隆的《阿凡達2》和《星際大戰》續集，將延後1年左右上檔，分別延至2022年、2023年。隨著《阿凡達2》上檔延期，意味明年大片又將少了一部。

湯姆克魯斯代表作《捍衛戰士》續集《捍衛戰士：獨行俠》，原訂今年12月23日上映，但派拉蒙影業已宣布要延至明年7月2日。

在迪士尼發布《花木蘭》無限期延映消息前，現已隸屬電信巨頭AT&T旗下的華納兄弟影業，決定讓克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）最新執導的科幻驚悚片《天能Tenet》，取消8月上檔計畫。

疫情重創下票房收入慘不忍睹的美國戲院，原本寄望《花木蘭》及《天能Tenet》兩部強片上映，能挽救向來是票房保證的暑期檔。

兩大連鎖院線AMC與Cineworld，原訂在7月底讓美國戲院重新開門營業，但23日宣布重啟時間至少要延到8月中旬。

索尼影業亦於23日宣布，湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人：離家日》續集，延至明年12月17日上映。

該片最初安排在明年7月16日與漫威迷見面，但4月製片廠防疫關閉時間確定延長後，索尼將上映時間推遲到明年11月5日。周四的最新宣布，無異是二度調整上映時程表，再往後延1個月。

(工商 )