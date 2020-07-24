台港近日發生雙方不續發或核發簽證給對方的駐處人員。行政院長蘇貞昌今（24）日表示，樂於跟香港往來，但一定要互相尊重、互利互惠才好，基於國家尊嚴，因此一定會有相關對應措施。

我國駐港代理處長高銘村、服務組組長周家瑞、綜合組組長李晉梅及一名經濟組秘書，近期因簽證到期且未獲港府續簽返台。港方也證實，二名香港派遣人員的居留簽證不獲台方批准，已返回香港。

蘇貞昌今日出席國家搜救指揮中心20週年紀念專書發表暨表揚活動受訪時作上述表示。蘇貞昌說，政府與民眾都關心香港與港人，香港過去是一個很高度自主，在世界各方面都很受歡迎的地方，但自從回歸中國，中國雖然承諾一國兩制50年不變，現在也是大大變化，連駐港人員也被要求簽認同一中的切結書，這些違背當初運作，都是改變。

蘇貞昌說，基於互利互惠，基於國家尊嚴，一定會有相關對應措施。他呼籲中國尊重港人自由民主、高度自主，遵守承諾，這樣對香港比較好，政府也樂於跟香港往來，但一定要互相尊重、互利互惠才好。

另外，共機又傳擾台，蘇貞昌則說，中國發生新冠肺炎侵擾全世界，北京也又爆發疫情，同時也面臨洪水困擾，卻沒有用全部心力照顧民眾，還派出軍艦軍機，對區域的和平穩定造成相當的困擾，也形成周邊國家壓力，所以相關國家也都有抨擊。

蘇貞昌說，台灣是主權獨立的國家，一定堅守防空識別區，也一定保護國家主權、國人安全，定會做到滴水不漏，呼籲中國全心全意照顧人民，而非對地區和平穩定產生困擾，台灣無論什麼情形，都會跟周邊相同價值國家共同維護地區和平，這也對世界和平都有益。

(工商 )