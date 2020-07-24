「下一站，新北農創站！」農業創生成果展今（24日）在板橋大遠百開幕，新北市長侯友宜廣邀大眾觀展。（新北市農業局提供）

「下一站，新北農創站！」農業創生成果展今（24日）在板橋大遠百開幕，新北市長侯友宜廣邀大眾觀展。（新北市農業局提供）

「下一站，新北農創站！」農業創生成果展今（24日）在板橋大遠百開幕，新北市長侯友宜廣邀大眾觀展，該展集結農業創生成果，有地方團隊提升品牌形象的努力，也呈現傳統行銷通路的改變，並新增線上購買管道，方便全國民眾採買。市長表示，未來更要走向國際，向全球行銷新北農產品。

「新北農業創生計畫」從2019年8月推行至今，侯友宜說，地方農業的創生不僅是打造農產品牌，也創造讓年輕人回到故鄉打拚的機會。市府整合地方團隊、專家業師及設計師等不同領域者共同創新，為新北市農產品賦予新色彩、顛覆傳統印象、創造品牌識別，希望能有更多業者、年輕人加入，讓新北農產品有更多行銷機會。

為凸顯農產品特色，各家業者創意發想，設計出獨樹一格的LOGO，提升品牌辨識度，如谷芳有機茶園將製茶堅持與生態保育理念進行視覺轉化，把堅持、有機、家人齊心等概念以活潑意象繪製進LOGO，讓人留下深刻印象。

農業局表示，成果展自7月24日至7月30日，現場有互動知識問答、農創列車車票互動式體驗，民眾只要蓋上團隊代表物印章就能參與抽獎。7月24日至26日可搶「鮮」購買注腳雙溪的友善食材淡蘭飯包、谷芳有機茶園的碧螺春、蜜香紅茶及來點茶的茶酥等，或現場掃描QRcode進入與板橋大遠百合作推出的線上購物「新北農創專區」訂購汪汪地瓜園的冰烤地瓜等產品，即享有產地直送且免運優惠。

(中時 )